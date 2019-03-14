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Задержание подозреваемых в совершении преступления

В Москве выходцы из Средней Азии изнасиловали двух соотечественниц

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Злоумышленники угрожали девушкам пневматическим пистолетом.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Мужчины, которые изнасиловали двух девушек в квартире на западе Москвы, оказались приезжими из Средней Азии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее другой источник рассказал агентству, что разбойное нападение произошло 12 марта. Было возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Главного управления МВД по городу сообщили, что по разным адресам были задержаны трое подозреваемых.

"И потерпевшие, и злоумышленники являются выходцами из одной страны в Средней Азии", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, девушки нигде не работают, при этом злоумышленники украли у них ювелирные изделия, мобильные телефоны и деньги.

Также собеседник рассказал, что они угрожали потерпевшим пневматическим пистолетом. Собеседник подтвердил, что задержаны трое молодых людей.

По данным пресс-службы ГСУ Следственного комитета по Москве, девушки "оказывали интимные услуги за денежное вознаграждение".

Злоумышленники 1987, 1994 и 1996 годов рождения, в зависимости от роли каждого, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), частью 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Теги:
Изнасилование, уголовное дело, Москва, насилие



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