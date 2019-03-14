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Сотрудник ГАИ

Рулил ногой: жителя Ташкента оштрафовали за опасную езду

Sputnik
Происшествия
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Молодой человек решил "подурачиться" на почти пустой дороге. Его развлечение сняли на видео, ролик разлетелся по Сети.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов установили личность главного героя видео, на кадрах которого мужчина, высунувшись по пояс из салона движущегося авто, управляет им ногой. 

"Сообщаем, что водитель, "развлекавшийся" таким образом, установлен. Им оказался 22-летний Мухаммадхужа Ю. В ночь с 12 на 13 марта, примерно в 2:50 часов на улице Шахрисабз на автомобиле марки KIA Optima, решив, что "на ночной почти пустой дороге можно подурачиться", двигался описанным выше способом", — сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Молодого человека привлекли к административной ответственности по статье 128(5) ("Создание водителями транспортных средств помехи или аварийной ситуации, выезд на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения") Кодекса об административной ответственности.

В Ташкенте установили личность водителя, который опасно развлекался на дороге
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
В Ташкенте установили личность водителя, который опасно развлекался на дороге
Теги:
ПДД, автомобиль, ГУВД Ташкента



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