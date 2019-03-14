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Мужчина с ножом

Сын против отца: в Алмалыке семейная ссора закончилась убийством

© kaluganews
Происшествия
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Инцидент произошел 11 марта. Отец и сын вместе распивали спиртное.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Семейная ссора в Алмалыке закончилась трагедией — 34-летний мужчина зарезал собственного отца.

"Тринадцатого марта 2019 года по документам, поступившим в отдел внутренних дел города Алмалыка Ташкентской области, стало известно, что 11 марта этого года 34-летний гражданин В.З., проживающий по улице Парвоз, в ходе семейной ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, нанес ножевое ранение отцу С.З.", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Мужчину доставили в больницу, но он умер, несмотря на оказанную помощь. В.З. задержан.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Теги:
Алмалык, Узбекистан, поножовщина, пьяная драка, уголовное дело



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