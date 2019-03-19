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Убийство ножом

В Ташкентской области мужчина зарезал сожительницу и ее детей

© Sputnik /
Происшествия
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Расследование уголовного дела находится под контролем Генеральной прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Ташкентской области были найдены мертвыми женщина и двое ее детей, сообщается на официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"Семнадцатого марта 2019 года труп гражданки Н.А. (1972 года рождения) и ее детей от первого брака Х.Н. (1994 г.р.) и Ш.Н. (1995 г.р.), проживавших по адресу Ташкентская область, Зангиатинский район, улица Хушруй, дом №13, найдены с тяжкими телесными повреждениями — колото-резаными ранами в области грудной клетки, легких и сердца", — говорится в публикации.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещдока жесткий диск установленной в доме камеры видеонаблюдения. Осмотр показал, что убийство совершил И.Х. — гражданский муж Н.А. Его задержали в Зааминском районе.

В отношении мужчины возбуждено дело по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 97 Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование находится под контролем Генеральной прокуратуры.

Теги:
Суд, уголовное дело, Убийство, Генпрокуратура Узбекистана



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