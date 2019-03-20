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Силуэт человека с ножом в руке

Очередная семейная ссора в Узбекистане закончилась уголовным делом

CC0 / pixabay
Происшествия
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Инцидент произошел 14 марта. Причина конфликта не уточняется.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Жительница Андижанской области оказалась в больнице в результате ссоры с мужем.

"Четырнадцатого марта в Андижанском районе Андижанской области 27-летний житель махалли "Ойжамол" А.А. в ходе семейной ссоры ударил ножом 23-летнюю супругу М.А.", — сообщили в пресс-службе МВД республики.

Женщина находится под наблюдением врачей, злоумышленник задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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Теги:
семейная ссора, МВД Узбекистана, нож, уголовное дело



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