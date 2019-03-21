В Иркутске похитили узбекистанца, потребовав за его свободу авто и 50 баранов

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В Иркутске пятеро мужчин похитили узбекистанца, потребовав за его свободу автомобиль стоимостью в 2,4 миллиона рублей и 50 баранов.

По данным областной прокуратуры, гражданин Узбекистана создал общество с ограниченной ответственностью для ведения фермы. Исполнительным директором предприятия иностранец назначил 45-летнего жителя Иркутской области.

Россиянин и узбекистанец устно договорились о размере зарплаты, однако исполнительный директор получал в четыре раза меньше. В связи с этим мужчина попросил своих знакомых помочь заставить мигранта произвести с ним расчет в полном размере.

Мужчины встретились в кафе с потерпевшим, применили к нему физическую силу и, угрожая иностранцу ножом и пистолетом, потребовали передать исполнительному директору автомобиль узбекистанца и 50 баранов с фермы.

Молодые люди против воли узбекистанца посадили его в авто и проследовали к дому потерпевшего, где забрали документы на машину. Добившись своей цели, злоумышленники отпустили мигранта.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Иркутска.