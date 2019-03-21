В Кыргызстане мальчик случайно застрелил брата

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В Узгенском районе Кыргызстана 12-летний мальчик случайно убил своего старшего брата, играя с ружьем.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан, трагедия произошла в понедельник, 20 марта.
Дробь попала подростку в голову, и он скончался от полученных ранений на месте.
Милиция изъяла охотничье ружье 16-го калибра. По информации УВД, оно было зарегистрировано на 21-летнего сына хозяина дома, а досталось ему от деда. Отмечается, что правила хранения огнестрельного оружия были нарушены.
Ведется следствие. В данное время милиция выясняет, почему у детей был доступ к оружию.
Недавно неприятный инцидент с оружием произошел в Касанском районе Кашкадарьинской области, когда старшеклассник случайно выстрелил себе в колено из охотничьего ружья дедушки.