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В Кыргызстане мальчик случайно застрелил брата

CC0 / sluehr3g / Shotgun
Происшествия
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Мальчик смертельно ранил своего старшего брата из ружья. Врачи были бессильны.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В Узгенском районе Кыргызстана 12-летний мальчик случайно убил своего старшего брата, играя с ружьем.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, трагедия произошла в понедельник, 20 марта.

Охотничье двуствольное ружье с вертикально спаренными стволами МЦ-6
© Sputnik / В. Носков
В Узбекистане школьник случайно выстрелил в себя из дедушкиного ружья

Дробь попала подростку в голову, и он скончался от полученных ранений на месте.

Милиция изъяла охотничье ружье 16-го калибра. По информации УВД, оно было зарегистрировано на 21-летнего сына хозяина дома, а досталось ему от деда. Отмечается, что правила хранения огнестрельного оружия были нарушены.

Ведется следствие. В данное время милиция выясняет, почему у детей был доступ к оружию.

Недавно неприятный инцидент с оружием произошел в Касанском районе Кашкадарьинской области, когда старшеклассник случайно выстрелил себе в колено из охотничьего ружья дедушки.




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