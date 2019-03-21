В Кыргызстане мальчик случайно застрелил брата

Мальчик смертельно ранил своего старшего брата из ружья. Врачи были бессильны.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. В Узгенском районе Кыргызстана 12-летний мальчик случайно убил своего старшего брата, играя с ружьем.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, трагедия произошла в понедельник, 20 марта.

© Sputnik / В. Носков В Узбекистане школьник случайно выстрелил в себя из дедушкиного ружья

Дробь попала подростку в голову, и он скончался от полученных ранений на месте.

Милиция изъяла охотничье ружье 16-го калибра. По информации УВД, оно было зарегистрировано на 21-летнего сына хозяина дома, а досталось ему от деда. Отмечается, что правила хранения огнестрельного оружия были нарушены.

Ведется следствие. В данное время милиция выясняет, почему у детей был доступ к оружию.

Недавно неприятный инцидент с оружием произошел в Касанском районе Кашкадарьинской области, когда старшеклассник случайно выстрелил себе в колено из охотничьего ружья дедушки.