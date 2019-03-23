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Таможенники Узбекистана задержали гражданина РФ на угнанном автомобиле

© Sputnik / Евгений Одиноков
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ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Узбекистана задержали гражданина России, который управлял автомобилем, угнанным в РФ.

Об этом сообщило Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

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В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники ГТК на погранично-таможенном посту "Навои" при проверке документов гражданина России, управлявшего автомобилем Toyota Camry, установили, что данная автомашина была угнана на территории РФ.

Водитель задержан. Государственным таможенным комитетом возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

По факту угнанного автомобиля и подозреваемого было направлено соответствующее уведомление в МВД Российской Федерации, добавили в управлении.

В Узбекистане угон автотранспортного средства наказывается лишением свободы на срок от пяти до 20 лет.

Теги:
Задержание, пограничники, Узбекистан, Россия



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