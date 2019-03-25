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В Самарканде женщина смертельно ранила ножом собутыльника

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Мужчина был госпитализирован, однако скончался в больнице.

Ташкент, 25 мар - Sputnik. В Самарканде женщина в ходе бытовой ссоры зарезала собутыльника.

"Двадцать четвертого марта в 00:45 женщина в ходе ссоры со своим гражданским мужем, возникшей в результате употребления ими алкоголя, кухонным ножом нанесла ему телесные повреждения в плечо и живот, затем скрылась с места происшествия", – сообщили в Генпрокуратуре.

Инцидент произошел в доме гражданского мужа, расположенном по улице Гагарина в Самарканде.

Мужчина в результате полученных травм умер в больнице.

Городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении женщины по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведутся следственные действия.

Теги:
Убийство, Самарканд, Узбекистан



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