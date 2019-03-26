Пришельцы из камышей: кто нападал на овец в Хорезмской области

В Туркменистане подожгли заросли камыша, в которых обитают дикие собаки, что вынудило животных мигрировать в соседний Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. На овец, принадлежащих жителям махалли "Уста хунарманд" в селе "Беруний" Шаватского района Хорезмской области, напали дикие собаки, сообщили Sputnik в Генпрокуратуре Узбекистана.

В ходе расследования, проведенного УВД Шаватского района, выяснилось, что в начале марта 2019 года пограничники Туркменистана для очистки местности от камыша подожгли его заросли. Живущие в них дикие собаки перешли в соседний Шаватский район и начали атаковать овец.

С начала марта дикие собаки убили овец, принадлежащих трем жителям села. По словам местных жителей, животные внешне схожи с шакалами, крайне агрессивны и уже загрызли 20 овец.

Одна из диких собак ночью 16 марта попала в капкан. Она была темно-серая. По словам установившего капкан мужчины, диких собак было две. Второй из них удалось убежать, она была белого цвета.

Сейчас УВД района проводит проверку, а охотники региона пытаются отловить диких собак.