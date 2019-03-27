Пассажир поезда "Москва-Ташкент" скрыл под сиденьями 4 тысячи пачек сигарет

На приграничных таможенных постах УГТК по Каракалпакстану ведутся мероприятия по предотвращению незаконного и тайного ввоза товарно-материальных ценностей.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Сотрудники приграничного железнодорожного таможенного поста "Каракалпакстан" обнаружили контрабанду табачных изделий в поезде, который следовал по маршруту Москва - Ташкент.

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Как сообщает пресс-служба ГТК, пассажир поезда спрятал в вагоне под сиденьями 2930 пачек сигарет общей стоимостью 180 миллионов сумов и 62 упаковки жевательной резинки.

К тому же на посту "Даут-ата" таможенники нашли 145 единиц парфюмерной продукции на сумму 13 миллионов сумов, которые не задекларировали граждане М.А. и И.М.

На этом же посту инспекторы выявили в автомобиле LADA Largus восемь ручных раций на сумму 14 миллионов сумов.