16:32 27 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск
Табачные изделия на сумму 180 миллионов сумов изъяли узбекские пограничники

Пассажир поезда "Москва-Ташкент" скрыл под сиденьями 4 тысячи пачек сигарет

© Пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
Получить короткую ссылку
5110

На приграничных таможенных постах УГТК по Каракалпакстану ведутся мероприятия по предотвращению незаконного и тайного ввоза товарно-материальных ценностей.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Сотрудники приграничного железнодорожного таможенного поста "Каракалпакстан" обнаружили контрабанду табачных изделий в поезде, который следовал по маршруту Москва - Ташкент.

Узбекские таможенники пресекли попытку ввоза опия
Пресс-служба Государственного таможенного комитета РУ
Не сладость, а гадость: в Узбекистан пытались ввезти опий под видом конфет

Как сообщает пресс-служба ГТК, пассажир поезда спрятал в вагоне под сиденьями 2930 пачек сигарет общей стоимостью 180 миллионов сумов и 62 упаковки жевательной резинки.

К тому же на посту "Даут-ата" таможенники нашли 145 единиц парфюмерной продукции на сумму 13 миллионов сумов, которые не задекларировали граждане М.А. и И.М.

На этом же посту инспекторы выявили в автомобиле LADA Largus восемь ручных раций на сумму 14 миллионов сумов.

По теме

Узбекистанка пыталась вывезти в желудке золото на 4,3 тысячи долларов
Теги:
Республика Каракалпакстан, Контрабанда, сигареты, Ташкент, Москва, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Бруклин и Ромео Бекхэм
Будущее Голливуда: самые обсуждаемые дети знаменитостей
Я в домике: хаски обиделся из-за поломки любимой игрушки
Я в домике: хаски обиделся из-за поломки любимой игрушки – видео
Выборы на Украине
Лидеры и аутсайдеры: рейтинг кандидатов в президенты Украины

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054