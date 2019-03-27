Женщина пыталась вывезти из Узбекистана украшение XIX века

ТАШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Сотрудники таможни аэропорта Термеза пресекли попытку нелегального вывоза женского украшения конца XIX века в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

В ходе досмотра ручной клади гражданки Узбекистана, вылетающей рейсом Термез - Москва, было обнаружено старинное женское антикварное украшение, не заявленное в таможенной декларации.

"В ходе предварительной экспертизы было установлено, что женское украшение на шею, предназначенное для переноски и ношения любовных посланий, было изготовлено на территории Узбекистана в конце XIX века и относится к национальным культурным ценностям", - сказал представитель ГТК.

По его оценке, первоначальная стоимость украшения, в котором использованы серебряные монеты Российской империи, а также полудрагоценные камни, может составлять от тысячи долларов. После задержания женщины таможенники проводят в аэропорту проверки.

В соответствии с законодательством Узбекистана, из республики запрещен вывоз культурных и антикварных изделий, внесенных государством в охранные списки, а также созданных пятьдесят и более лет назад.