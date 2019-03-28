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Добыча золота в Забайкальском крае

Две узбекистанки проглотили кусочки золота, чтобы вывезти их из страны

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Происшествия
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Стоимость изъятого золота — 90 миллионов сумов (около 11 тысяч долларов).

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента таможенники пресекли незаконный вывоз из Узбекистана золота общей стоимостью около 11 тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе ГТК, две гражданки Узбекистана, вылетающие рейсом Ташкент – Амритсар и использовавшие "зеленый коридор", заметно нервничали и потому были подвергнуты дополнительной таможенной проверке.

"В результате проверки с помощью современного сканирующего оборудования было обнаружено, что задержанные попытались в желудке незаконно вывезти 14 небольших самодельных слитков золота", — говорится в публикации.

Таможенниками Узбекистана был пресечен случай, связанный с незаконным вывозом золота
© Пресс-служба ГТК РУз
Таможенниками Узбекистана был пресечен случай, связанный с незаконным вывозом золота

Стоимость изъятого золота составляет 90 миллионов сумов (около 11 тысяч долларов).

Накануне сообщалось о задержании в ташкентском аэропорту женщины, которая также пыталась в желудке вывезти в Амиритсар золотые самодельные слитки стоимостью 4,3 тысячи долларов.

Золотые украшения
INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Узбекистанка пыталась вывезти в желудке золото на 4,3 тысячи долларов
По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.

Теги:
Государственный таможенный комитет, золото, контрабанда



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