Две узбекистанки проглотили кусочки золота, чтобы вывезти их из страны

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента таможенники пресекли незаконный вывоз из Узбекистана золота общей стоимостью около 11 тысяч долларов.
Как сообщили в пресс-службе ГТК, две гражданки Узбекистана, вылетающие рейсом Ташкент – Амритсар и использовавшие "зеленый коридор", заметно нервничали и потому были подвергнуты дополнительной таможенной проверке.
"В результате проверки с помощью современного сканирующего оборудования было обнаружено, что задержанные попытались в желудке незаконно вывезти 14 небольших самодельных слитков золота", — говорится в публикации.
Стоимость изъятого золота составляет 90 миллионов сумов (около 11 тысяч долларов).
Накануне сообщалось о задержании в ташкентском аэропорту женщины, которая также пыталась в желудке вывезти в Амиритсар золотые самодельные слитки стоимостью 4,3 тысячи долларов.
В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.