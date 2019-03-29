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Женщина в окне, архивное фото

Шестилетний мальчик спас вылетевшего из окна ребенка

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Мальчуган шел мимо дома и в последний момент поймал сорвавшегося из окна ребенка. Мать пострадавшего в это время спала дома в пьяном виде.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Шестилетний мальчик спас трехлетнего малыша, который случайно выпал из окна собственной квартиры.

Как сообщает местный информационный портал TVN24, инцидент произошел в польском городе Чеховице-Дзедзице.

Играя с друзьями во дворе, мальчик увидел малыша, стоящего на подоконнике. Еще мгновение – и малыш полетел вниз, однако смелый мальчуган успел его поймать. К счастью, никто из детей не пострадал.

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Юный герой отвел малыша к себе домой, и его родители вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка выяснили, что мать спасенного ребенка в момент происшествия находилась дома в состоянии алкогольного опьянения и спала.

Теперь ей грозит уголовное дело и лишение свободы сроком до пяти лет.

Теги:
ребенок, Происшествие, Польша



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