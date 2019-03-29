Сникерснул по-крупному: многодетный узбекистанец украл 160 шоколадок

Обвиняемый объяснил свой поступок финансовыми проблемами. Гипермаркету был нанесен ущерб в размере свыше 135 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Гражданин Узбекистана выкрал из гипермаркета шоколадные батончики и компоненты для курительной системы, сообщает пресс-служба Пролетарского суда Твери.

Установлено, что Кадиржон Жумабаев в ноябре прошлого года вынес на ручном погрузчике со склада торгового центра "Карусель" в Твери 30 компонентов IQOS 2.4 (система нагревания табака) и 160 шоколадных батончиков "Сникерс".

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Затем его напарник (которого полицейские не установили) спрятал похищенное, а картонные коробки спрессовал на электрическом станке.

Гипермаркету был нанесен ущерб в размере 135 тысяч 491 рубль.

Злоумышленника поймали, и он полностью признал свою вину. Он объяснил, что на преступление его толкнули финансовые проблемы.

Судья при вынесении приговора учел признание вины и смягчающие обстоятельства - у узбекистанца четверо малолетних детей. Поэтому мужчине назначили десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.