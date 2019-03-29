Сникерснул по-крупному: многодетный узбекистанец украл 160 шоколадок

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Гражданин Узбекистана выкрал из гипермаркета шоколадные батончики и компоненты для курительной системы, сообщает пресс-служба Пролетарского суда Твери.
Установлено, что Кадиржон Жумабаев в ноябре прошлого года вынес на ручном погрузчике со склада торгового центра "Карусель" в Твери 30 компонентов IQOS 2.4 (система нагревания табака) и 160 шоколадных батончиков "Сникерс".
Затем его напарник (которого полицейские не установили) спрятал похищенное, а картонные коробки спрессовал на электрическом станке.
Гипермаркету был нанесен ущерб в размере 135 тысяч 491 рубль.
Злоумышленника поймали, и он полностью признал свою вину. Он объяснил, что на преступление его толкнули финансовые проблемы.
Судья при вынесении приговора учел признание вины и смягчающие обстоятельства - у узбекистанца четверо малолетних детей. Поэтому мужчине назначили десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.