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Первомайская демонстрация в Гамбурге

В Германии арестованы выходцы из ЦА по подозрению в подготовке теракта

© Sputnik / Екатерина Соловьева
Происшествия
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Правоохранители уточняют, что речь идет о подготовке теракта группировкой из 10 человек.

ДУШАНБЕ, 30 мар — Sputnik. Сотрудники полиции ФРГ задержали на западе страны граждан Таджикистана по подозрению в подготовке теракта, сообщает таблоид Bild со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа.

Задержания произошли в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Отмечается, что в одном из рейдов были задействованы эксперты по взрывчатым веществам.

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Предполагается, что речь идет о подготовке теракта группировкой из 10 человек, при этом изначально подозреваемых было восемь. Отмечается, что большая часть задержанных являются выходцами из Таджикистана.

По информации издания, представитель прокуратуры Дюссельдорфа заявил, что указаний на конкретные цели предполагаемой группировки пока нет, однако проверяется версия о возможной причастности задержанных к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Кроме того, представитель прокуратуры отметил, что ведется расследование относительно предполагаемой подготовки преступления, представляющего угрозу государственной безопасности.

Теги:
теракт, Терроризм, Германия



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