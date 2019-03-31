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Милиция

Страшное убийство семьи в Каракалпакстане - стали известны детали трагедии

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Дело взято под особый контроль Генпрокуратуры Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В частном доме в Ходжейлийском районе Каракалпакстана найдены тела матери и трех ее сыновей, сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан источник, знакомый с ситуацией.

"Трагедия произошла после ссоры супругов. Сейчас на месте происшествия проводятся следственные мероприятия", - заявил источник.

Самому младшему из детей было три месяца.

Источник уточнил, что все убитые находились в доме. Ранее узбекские СМИ сообщали, что женщина и младенец были обнаружены в колодце.

По словам источника, жители района в ужасе от произошедшего, ведется поиск подозреваемого.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах).

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Теги:
Убийство, Республика Каракалпакстан, Узбекистан



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