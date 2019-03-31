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Диджей в ночном клубе

В Астрахани узбекистанец обокрал маршрутку и спустил деньги в клубе

© Pixabay
Происшествия
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45 0 0

Приезжий из Узбекистана украл 45 тысяч рублей и за ночь спустил их в ночном клубе.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В Астрахани 21-летний узбекистанец вскрыл маршрутное такси и вытащил из салона портмоне с документами и деньгами. Об этом сообщает "Астрахань 24".

Водитель в автомобиле
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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С сообщением о краже к правоохранителям обратился водитель автомобиля. Мужчина рассказал, что оставил машину поздно вечером на стоянке. На следующий день утром он обнаружил, что маршрутку вскрыл неизвестный. Помимо 45 тысяч рублей также из салона пропали паспорт и водительское удостоверение.

Сотрудникам полиции удалось по отпечатками пальцев задержать злоумышленника. Мигрант признался, что спустил все деньги в ночном клубе и кальянной. Документы же иностранец выбросил неподалеку от стоянки.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в прокуратуру.

Теги:
вор, клуб, деньги, Астрахань, Россия



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