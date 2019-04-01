В Ташкенте уголовники обокрали автомобиль предпринимателя

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В столице двоих мужчин задержали по подозрению в том, что они обокрали автомобиль предпринимателя, сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте двое мужчин обокрали доверчивого водителя

Инцидент произошел в марте в Шайхантахурском районе. Воспользовавшись универсальным пультом, неизвестные проникли в принадлежащий Нуриддину Х. автомобиль Chevrolet Lacetti, похитили из багажника 27 392 800 сумов и скрылись.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны ранее судимые 36-летний Сардорбек А. и 40-летний Фаррухбек К. В качестве вещдока у них был изъят универсальный пульт.

Возбуждено дело по части 2 статьи 169 ("Кража") Уголовного кодекса Узбекистана.

В ГУВД Ташкента посоветовали водителям не оставлять в салоне и багажнике автомобиля деньги и ценные вещи, а также пользоваться охраняемой стоянкой.