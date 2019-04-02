Многодетный отец из Коканда разбил подарок Шавката Мирзиёева

Автомобиль Cobalt, который был подарен отцу трех близнецов в Коканде, попал в ДТП.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в конце марта в городе Коканде. Оно могло бы стать одним случаев из сотен подобных, если бы не одно обстоятельство – в аварию попал автомобиль, подаренный президентом Узбекистана.

22 декабря 2018 года в семье Джасурбека и Муслимахоны Мамадкуловых родились мальчики-тройняшки. Родители решили назвать их в честь президента республики - Шавкатом, Миромоном и Мирзиё.

В январе глава государства вручил супругам подарок – новенький Cobalt.

Позже, как сообщает издание "Дарье", Ферганское областное управление внутренних дел сообщило, что 31 марта в 11:15 на улице Шохрухобод Коканда произошло ДТП с участием этого автомобиля. На фото с места ЧП видно, что на капоте Cobalt до сих пор красуется надпись: "Подарок президента Узбекистана".

© Twitter / Herolion В Коканде попал в ДТП автомобиль, подаренный президентом страны отцу тройняшек

© Sputnik / Павел Лисицын Шавкат Мирзиёев еще одной многодетной семье преподнес шикарный подарок

Авария произошла между Cobalt и Opel. В результате столкновения пострадали двое пассажиров президентского подарка, в том числе бабушка близнецов. Между тем виновник столкновения пока не назван.

Ферганское областное управление внутренних завело административное дело.

На днях многодетная семья из Бухары, в которой на свет появились сразу три малыша, также решила назвать тройняшек в честь главы государства. По уже сложившейся традиции вскоре после этого семье вручили ключи от новенького автомобиля Chevrolet Cobalt.