Многодетный отец из Коканда разбил подарок Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло в конце марта в городе Коканде. Оно могло бы стать одним случаев из сотен подобных, если бы не одно обстоятельство – в аварию попал автомобиль, подаренный президентом Узбекистана.
22 декабря 2018 года в семье Джасурбека и Муслимахоны Мамадкуловых родились мальчики-тройняшки. Родители решили назвать их в честь президента республики - Шавкатом, Миромоном и Мирзиё.
В январе глава государства вручил супругам подарок – новенький Cobalt.
Позже, как сообщает издание "Дарье", Ферганское областное управление внутренних дел сообщило, что 31 марта в 11:15 на улице Шохрухобод Коканда произошло ДТП с участием этого автомобиля. На фото с места ЧП видно, что на капоте Cobalt до сих пор красуется надпись: "Подарок президента Узбекистана".
Ферганское областное управление внутренних завело административное дело.
На днях многодетная семья из Бухары, в которой на свет появились сразу три малыша, также решила назвать тройняшек в честь главы государства. По уже сложившейся традиции вскоре после этого семье вручили ключи от новенького автомобиля Chevrolet Cobalt.