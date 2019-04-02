Мосгорсуд вынес приговор серийному маньяку из Узбекистана

Экспертиза показала, что у обвиняемого "эмоционально неустойчивое расстройство личности" и "личная неприязнь к лицам женского пола".

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку в колонии Бахтиера Матякубова, который убил пять женщин в Москве и Подмосковье в 2015 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, с января по апрель 2015 года в Москве и Подмосковье маньяк выслеживал и нападал на женщин в безлюдных местах и парках, а затем убивал. Преступления совершались как днем, так и ночью.

Всем жертвам Матякубов наносил множество колото-резаных ран, причем с характерным почерком, который удалось установить следствию.

© Следственный комитет РФ Бахтиёр Матякубов

Как сообщили в Следственном комитете РФ, преступника удалось вычислить с помощью "изучения детализаций мобильного телефона, а также пошагово восстанавливая все его передвижения, соотнося их с местами преступления".

Кроме того, следователи установили домашний адрес Матякубова, где во время обыска была найдена одежда со следами крови двух жертв. Однако к тому моменту мужчина уже бежал за границу и был объявлен в международный розыск.

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По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, он прятался на Украине. Там его задержали за совершение аналогичных убийств. В декабре 2017 года Матякубова экстрадировали в Москву.

Экспертиза показала, что у обвиняемого "эмоционально неустойчивое расстройство личности" и "личная неприязнь к лицам женского пола".

В ходе предварительного следствия Матякубов полностью признал вину во всех инкриминируемых преступлениях.

Приговор пока не вступил в силу, на обжалование дается десять дней.