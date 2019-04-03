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Задержание преступника

Узбекистанцы пытались вывезти в Кыргызстан полтора миллиона долларов

ФСБ РФ
Происшествия
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Деньги были спрятаны в целлофановый пакет и обернуты скотчем.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана пресекли попытку контрабанды более полутора миллионов долларов в Кыргызстан, передает телеканал "Узбекистан 24".

"В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудниками управления СГБ по Наманганской области пресечен незаконный вывоз за пределы нашей страны 1 558 798 долларов США", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, сотрудники спецслужбы задержали двух местных жителей, которые пытались на автомобилях незаконно переправить валюту в соседний Кыргызстан.

Возбуждено уголовное дело. В соответствии с Уголовным кодексом республики, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.

Теги:
доллары, Контрабанда, СГБ, Узбекистан, Кыргызстан



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