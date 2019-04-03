Как связан арест в Таджикистане лидера ОПГ из 90-х с убийством Марка Вайля

Преступника по кличке "Чинчак" подозревают в создании ОПГ, которая в 90-е годы занималась грабежами и рэкетом.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. МВД Таджикистана сообщило о задержании главы организованной преступной группировки, которая орудовала в конце 90-х годов, Ёкуба Гафурова, известного под прозвищем "Чинчак".

По данным ведомства, преступники занимались грабежами и рэкетом.

Летом 1999 года банда под руководством Чинчака силой отобрала у жителя города Вахдат иномарку за 16 тысяч долларов.

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В августе того же года члены преступной группировки взяли в заложники жителя района Рудаки 1923 года рождения, и, продержав несколько дней, отпустили его, получив выкуп, в размере 11 тысяч долларов США.

В отношении Гафурова возбуждено уголовное дело по статьям 181 ("Захват заложника") и 249 ("Разбой") Уголовного кодекса Таджикистана.

Па данным некоторых узбекских СМИ, Гафуров с 2010 осужден в Узбекистане на 19 лет за убийство режиссера ташкентского театра "Ильхом" Марка Вайля. Поэтому в Душанбе его не задержали, а экстрадировали.