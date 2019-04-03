Как связан арест в Таджикистане лидера ОПГ из 90-х с убийством Марка Вайля

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. МВД Таджикистана сообщило о задержании главы организованной преступной группировки, которая орудовала в конце 90-х годов, Ёкуба Гафурова, известного под прозвищем "Чинчак".
По данным ведомства, преступники занимались грабежами и рэкетом.
Летом 1999 года банда под руководством Чинчака силой отобрала у жителя города Вахдат иномарку за 16 тысяч долларов.
В отношении Гафурова возбуждено уголовное дело по статьям 181 ("Захват заложника") и 249 ("Разбой") Уголовного кодекса Таджикистана.
Па данным некоторых узбекских СМИ, Гафуров с 2010 осужден в Узбекистане на 19 лет за убийство режиссера ташкентского театра "Ильхом" Марка Вайля. Поэтому в Душанбе его не задержали, а экстрадировали.