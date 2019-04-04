В Ташкенте мошенник обещал поступление в вуз за 15 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В столице задержали мужчину, который обещал устроить поступление в вуз через высокопоставленных знакомых. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

"Исполняющий обязанности директора ООО "Ташкентский филиал агрохимической станции" М.Б. был задержан с вещественными доказательствами при получении 15 тысяч долларов США путем мошенничества взамен на решение вопроса с поступлением гражданина С.У. в Ташкентский государственный экономический университет по второй специальности", — говорится в публикации.

В отношении М.Б. возбуждено уголовное дело, идет следствие.