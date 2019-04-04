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Преступник за решеткой

Убийца режиссера Марка Вайля экстрадирован в Таджикистан

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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В Таджикистане в отношении Ёкуба Гафурова возбуждено дело по статьям 181 ("Захват заложника") и 249 ("Разбой") Уголовного кодекса республики.

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Ёкуб Гафуров, известный под прозвищем Чинчак, экстрадирован в Таджикистан по запросу официального Душанбе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РУ.

Ранее МВД Таджикистана сообщило, что Гафурова задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Преступник за решеткой
© Sputnik / Евгений Биятов
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Как сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана, гражданин Таджикистана Ёкуб Ахрорович Гафуров приговором Ташкентского городского суда по уголовным делам от 17 февраля 2010 года был приговорен к 20 годам лишения свободы — за совершение преступлений, предусмотренных в том числе статьями 97, 159, 228 Уголовного кодекса РУ.

Затем в ГП Узбекистана поступил запрос Генпрокуратуры Таджикистана о выдаче на время осужденного Ёкуба Гафурова компетентным органам таджикской стороны для привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные на территории Таджикистана. 

"Девятнадцатого января 2019 года Генпрокуратура Республики Узбекистан удовлетворила вышеназванный запрос, и 12 февраля 2019 года осужденный Ёкуб Гафуров, в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и Договора между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан о выдаче от 15 июня 2000 года, передан на время компетентным органам Республики Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности под гарантии таджикской стороны о возвращении последнего в Республику Узбекистан для дальнейшего отбывания наказания", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РУ.

В Таджикистане в отношении Гафурова возбуждено дело по статьям 181 ("Захват заложника") и 249 ("Разбой") Уголовного кодекса республики.

Теги:
МВД Таджикистана, Генпрокуратура Узбекистана, экстрадиция, преступность, преступление, уголовное дело



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