Таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на 240 млн сумов

Инспекторам удалось пресечь три попытки незаконно вывезти из республики украшения.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Гишткуприк" УГТК по Ташкентской области пресекли незаконный вывоз золотых и ювелирных изделий из Узбекистана, передает пресс-служба ГТК.

У сотрудников приграничного таможенного поста вызвал подозрение один гражданин, направляющийся в соседнее государство. В результате досмотра выяснилось, что мужчина пытался вывезти не заявленное при устном опросе ювелирное украшение в виде цепи.

© Пресс-служба ГТК РУз Таможенниками пресечен незаконный оборот ювелирных изделий на сумму 240 миллионов сум

Вес обнаруженного украшения составил 297 грамм, а его стоимость - более 89 миллионов сумов.

В результате проведенного таможенного досмотра, еще у одного гражданина было обнаружено не задекларированное ювелирное украшение на 90 миллионов сумов.

Незаконно вывезти украшения из республики не получилось у еще одного злоумышленника. У него нашли два золотых браслета стоимостью 60 миллионов 600 тысяч сумов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.