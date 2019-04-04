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Золотые украшения

Таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на 240 млн сумов

INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Происшествия
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Инспекторам удалось пресечь три попытки незаконно вывезти из республики украшения.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Сотрудники таможенного поста "Гишткуприк" УГТК по Ташкентской области пресекли незаконный вывоз золотых и ювелирных изделий из Узбекистана, передает пресс-служба ГТК.

У сотрудников приграничного таможенного поста вызвал подозрение один гражданин, направляющийся в соседнее государство. В результате досмотра выяснилось, что мужчина пытался вывезти не заявленное при устном опросе ювелирное украшение в виде цепи.

Таможенниками пресечен незаконный оборот ювелирных изделий на сумму 240 миллионов сум
© Пресс-служба ГТК РУз
Таможенниками пресечен незаконный оборот ювелирных изделий на сумму 240 миллионов сум

Вес обнаруженного украшения составил 297 грамм, а его стоимость - более 89 миллионов сумов.

В результате проведенного таможенного досмотра, еще у одного гражданина было обнаружено не задекларированное ювелирное украшение на 90 миллионов сумов.  

Незаконно вывезти украшения из республики не получилось у еще одного злоумышленника. У него нашли два золотых браслета стоимостью 60 миллионов 600 тысяч сумов.   

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.

Теги:
ювелирные украшения, золото, Ташкентская область, Узбекистан



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