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Последствия схода селевого потока

Селевые потоки повредили десятки жилых домов в Узбекистане

© Sputnik / Анатолий Устиненко
Происшествия
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В результате ЧС также затопило приусадебные участки и хозяйственные площади.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Около 90 жилых домов повреждены в результате схода селевых потоков в четырех областях в центральной и южной части Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС республики. Спасатели ликвидируют последствия затопления.

"В ночь на 5 апреля в результате сильных дождей около 90 жилых домов подтоплено из-за схода селевых потоков в Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях. Жертв нет", — сказал представитель МЧС.

Затопленными также оказались приусадебные участки и хозяйственные площади.

Засуха
© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI
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Начало весенних паводков в бассейнах рек Сырдарья и Амударья — главных водных артериях Узбекистана — регулярно грозит затоплением сельхозугодий и населенных пунктов республики. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.

В мае 2018 года восемь человек погибли в результате схода селевых потоков в Кашкадарьинской и Самаркандской областях. В безопасные районы эвакуировали около 800 человек.

Теги:
спасатели, МЧС, МЧС Узбекистана, Узбекистан



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