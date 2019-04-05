Селевые потоки повредили десятки жилых домов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Около 90 жилых домов повреждены в результате схода селевых потоков в четырех областях в центральной и южной части Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС республики. Спасатели ликвидируют последствия затопления.

"В ночь на 5 апреля в результате сильных дождей около 90 жилых домов подтоплено из-за схода селевых потоков в Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях. Жертв нет", — сказал представитель МЧС.

Затопленными также оказались приусадебные участки и хозяйственные площади.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI Экологи оценили последствия изменения климата в Центральной Азии

Начало весенних паводков в бассейнах рек Сырдарья и Амударья — главных водных артериях Узбекистана — регулярно грозит затоплением сельхозугодий и населенных пунктов республики. По данным синоптиков, устойчивая тенденция к потеплению (средний рост температуры на 1,5% в год) в ближайшие 10-15 лет приведет к росту дождевых осадков, что повлечет за собой увеличение числа паводков и усиление селевой активности.

В мае 2018 года восемь человек погибли в результате схода селевых потоков в Кашкадарьинской и Самаркандской областях. В безопасные районы эвакуировали около 800 человек.