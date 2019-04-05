Селевые потоки повредили десятки жилых домов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Около 90 жилых домов повреждены в результате схода селевых потоков в четырех областях в центральной и южной части Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС республики. Спасатели ликвидируют последствия затопления.
"В ночь на 5 апреля в результате сильных дождей около 90 жилых домов подтоплено из-за схода селевых потоков в Самаркандской, Навоийской, Джизакской и Кашкадарьинской областях. Жертв нет", — сказал представитель МЧС.
Затопленными также оказались приусадебные участки и хозяйственные площади.
В мае 2018 года восемь человек погибли в результате схода селевых потоков в Кашкадарьинской и Самаркандской областях. В безопасные районы эвакуировали около 800 человек.