Оползень повредил железнодорожные пути в Кашкадарьинской области

В настоящее время железнодорожный участок временно закрыт.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В поселке Акрабат Дехканабадского района Кашкадарьинской области оползень повредил железнодорожные пути, сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

В сообщении уточняется, что в регионе выпали аномально интенсивные дожди, из-за этого образовались оползни, и просел грунт железнодорожного пути.

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"В настоящее время активно ведутся восстановительные работы по укреплению верхнего строения пути. В целях обеспечения безопасности пассажиров перегон временно закрыт", - говорится в сообщении "Узбекских железных дорог".

Персонал грузового поезда, который оказался на поврежденном участке, эвакуируют на автобусах.

Отмечается, что люди не пострадали, все вагоны подвижного состава исправны.

На место инцидента оперативно выехал и.о. председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Х. Хасилов. Руководство компании планирует полностью восстановить данный участок до вечера.