В Ташкенте задержали продавцов психотропных веществ на трассе

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. На Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в ходе профилактических мероприятий были задержаны нарушители, которые пытались продать психотропные вещества - 3290 таблеток "Сонната", сообщает ГУВД Ташкента.

В ходе проведения профилактических мероприятий в Яшнабадском районе сотрудники районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана и ГУВД Ташкента задержали с поличным 30-летнего Мурода Х. и 43-летнего уроженца Наманганской области Акбарали А. при попытке продажи 329 конвалют (3290 таблеток) "Сонната" за 12,9 миллиона сумов.

По данному факту Яшнабадским районным отделом департамента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 273 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт") Уголовного кодекса Узбекистана.