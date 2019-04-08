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ДТП, архивное фото

Из-за несоблюдения дистанции два человека погибли в ДТП в Узбекистане

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Еще один пострадавший в страшной аварии госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Автомобиль Nexia из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с ехавшим впереди грузовиком, два человека погибли, сообщает МВД Узбекистана.

Седьмого апреля в Папском районе Наманганской области гражданин О.Х., управляя своим автомобилем Nexia, на 24-м километре дороги Пунгон - Наманган из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с ехавшим впереди грузовым автомобилем КрАЗ-355.

В результате пассажир автомашины Nexia с полученными травмами скончался на месте. Водитель, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице. Еще один пассажир с телесными травмами госпитализирован.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Теги:
автомобиль, Автомобили, автомобили, МВД Узбекистана, смерть, Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, Наманганская область, Узбекистан, Узбекистан



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