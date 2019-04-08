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Нож в руке

Студент ташкентского вуза пытался из ревности убить соперника

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего ножом. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В столице задержан третьекурсник Ташкентского государственного аграрного университета, его подозревают в умышленном покушении на убийство. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

Убийство ножом
© Sputnik /
Житель Джизака совершил убийство на почве ревности
По данным правоохранительных органов, преступление было совершено ночью 7 апреля рядом с кафе Senyor Pomidor pasta & BBQ. Причиной стала ревность. Злоумышленник А.А. ударил потерпевшего Б.Х. ножом в область сердца, а также в шею и бедро.

Б.Х. удалось спасти: врачи своевременно оказали ему помощь.

Прокуратура Янгиюльского района в тот же день возбудила в отношении А.А. дело по статье о покушении на умышленное убийство. Идет следствие. Молодой человек задержан в установленном процессуальном порядке.

Теги:
преступление, ревность, Генпрокуратура Узбекистана, Покушение на убийство



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