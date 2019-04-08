Студент ташкентского вуза пытался из ревности убить соперника

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В столице задержан третьекурсник Ташкентского государственного аграрного университета, его подозревают в умышленном покушении на убийство. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры республики.
Б.Х. удалось спасти: врачи своевременно оказали ему помощь.
Прокуратура Янгиюльского района в тот же день возбудила в отношении А.А. дело по статье о покушении на умышленное убийство. Идет следствие. Молодой человек задержан в установленном процессуальном порядке.