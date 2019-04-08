Жертвами вспышки газа в Термезе стали два человека

В подвале дома, где прогремел взрыв, находился магазин хозтоваров.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. Два человека погибли в понедельник в результате вспышки газа в подвале одного из многоквартирных домов в Термезе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного УВД.

Ранее представитель полиции области сообщил РИА Новости, что в понедельник утром в одном из домов Термеза прогремел взрыв, пострадали люди.

"В подвале одного из домов Термеза в 11:32 произошла вспышка газовоздушной смести. В результате на месте погибли два человека", - заявил сотрудник УВД.

По его словам, в подвале находился склад магазина хозтоваров.

По данным местных СМИ, погибли мужчины 1962 и 1958 года рождения.

В УВД добавили, что проводится расследование причин вспышки газа, устанавливается ущерб.