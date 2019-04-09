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Сотрудник ГУВД насмерть сбил женщину в Ташкенте

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Женщина, которую сбил сотрудник ГУВД, скончалась в больнице.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В Ташкенте сотрудник ГУВД сбил насмерть девушку, сообщается на официальном сайте ГУВД.

"6 апреля, в Чиланзарском районе примерно в 19.30 часов на улице Мукими сотрудник ГУВД Ташкента, управляя служебным автомобилем марки "Ласетти", совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

По словам ГУВД, женщина скончалась в больнице. По данному факту назначена служебная проверка.

Прокуратурой Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, ГУВД Ташкента, смерть, авария, Дорожно-транспортное происшествие, ДТП



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