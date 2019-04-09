Сотрудник ГУВД насмерть сбил женщину в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. В Ташкенте сотрудник ГУВД сбил насмерть девушку, сообщается на официальном сайте ГУВД.

"6 апреля, в Чиланзарском районе примерно в 19.30 часов на улице Мукими сотрудник ГУВД Ташкента, управляя служебным автомобилем марки "Ласетти", совершил наезд на пешехода", - говорится в сообщении.

По словам ГУВД, женщина скончалась в больнице. По данному факту назначена служебная проверка.

Прокуратурой Чиланзарского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.