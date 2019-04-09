Посетители управления мусульман в Ташкенте грубо требовали встречи с муфтием

Муфтий Усман Алимов находился в командировке, поэтому с мужчинами встретился его заместитель Абдулазиз Мансур, но посетителей это не устроило.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Двое мужчин в грубой форме требовали организовать им встречу муфтием Усманом Алимовым, сотрудникам Управления мусульман Узбекистана даже пришлось вызвать правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Алимов находился в командировке, поэтому с мужчинами встретился его заместитель Абдулазиз Мансур. Однако его ответы визитеров не устроили, и они продолжили выражать свои требования в грубой форме, оскорбляя представителей духовенства. Все свои действия они записывали на мобильный телефон для прямой трансляции в социальных сетях. На требования сотрудников органов внутренних дел прекратить нарушение общественного порядка и перейти к конструктивному диалогу с представителями Управления мусульман Узбекистана, нарушители ответили отказом. В связи с чем в отношении данных лиц был составлен административный протокол.

Суд по административным делам Алмазарского района, рассмотрев материалы, собранные по данному факту, и признал мужчин, один из которых ранее был судим, виновными в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудников милиции.