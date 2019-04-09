16:13 09 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
Празднование Курбан-байрама в регионах России

Посетители управления мусульман в Ташкенте грубо требовали встречи с муфтием

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
Получить короткую ссылку
7 0 0

Муфтий Усман Алимов находился в командировке, поэтому с мужчинами встретился его заместитель Абдулазиз Мансур, но посетителей это не устроило.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Двое мужчин в грубой форме требовали организовать им встречу муфтием Усманом Алимовым, сотрудникам Управления мусульман Узбекистана даже пришлось вызвать правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Алимов находился в командировке, поэтому с мужчинами встретился его заместитель Абдулазиз Мансур. Однако его ответы визитеров не устроили, и они продолжили выражать свои требования в грубой форме, оскорбляя представителей духовенства. Все свои действия они записывали на мобильный телефон для прямой трансляции в социальных сетях. На требования сотрудников органов внутренних дел прекратить нарушение общественного порядка и перейти к конструктивному диалогу с представителями Управления мусульман Узбекистана, нарушители ответили отказом. В связи с чем в отношении данных лиц был составлен административный протокол.

Суд по административным делам Алмазарского района, рассмотрев материалы, собранные по данному факту, и признал мужчин, один из которых ранее был судим, виновными в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудников милиции.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Международная исламская академия Узбекистана
Международной исламской академии Узбекистана - 20 лет
С хаски шутки плохи: пес уничтожил хозяина взглядом - смешное видео
С хаски шутки плохи: пес уничтожил хозяина взглядом - смешное видео
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054