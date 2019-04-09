Узбекистанцы замаскировали золото, но не смогли обмануть таможенников

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. На приграничном таможенном посту "Навои" было пресечено несколько попыток незаконного вывоза ювелирных изделий, передает пресс-служба ГТК.

Гражданин Ю.О. тайно пытался вывезти золотую цепочку и два браслета стоимостью более 207 миллионов сумов, заранее окрасив украшения в белый цвет.

"Правонарушитель, видимо, надеялся, что так они будут менее заметны, или никто не заметит подвоха", - комментирует инцидент пресс-служба.

Таким же способ замаскировать украшения попыталась узбекистанка Ю.М. У нее таможенники тоже обнаружили золотую цепочку и два браслета стоимостью свыше 210 миллионов сумов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.