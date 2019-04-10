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Продажа украшений. Архивное фото

Банда девушек-родственниц совершила дерзкое ограбление

© Foto : PUBLIC DOMAIN
Происшествия
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Девушки проникли в дом и украли оттуда ювелирное изделие на два миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Группа девушек совершила дерзкое ограбление в Самаркандском районе, сейчас они задержаны, сообщает МВД Узбекистана.

Пятого апреля в Самаркандском районе банда девушек-родственниц проникла в дом гражданки С.И. и украла оттуда ювелирное изделие на сумму 2 миллиона 800 тысяч сумов.

В результате принятых мер за совершение данного преступления были задержаны девушки: О.А., проживающая в городе Андижане, ее сестра С.А. и племянницы У.Й. и У.А., проживающие в городе Намангане.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Теги:
Ограбление и кража, квартирная кража, кража, Кража, банда, Происшествие



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