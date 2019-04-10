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В Ферганской области изъяли напечатанные на принтере 5 тысяч долларов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Сотрудники банка сообщили в правоохранительные органы, что мужчина сдал в обменный пункт фальшивку. После этого началась доследственная проверка.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ферганской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у мужчины несколько тысяч фальшивых долларов.

Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры Узбекистана, злоумышленник Х.Х. попался, когда сдал поддельные 200 долларов в обменный валютный пункт АКБ "Агробанк" Алтыарыкского филиала. После этого была проведена доследственная проверка, в ходе которой у Х.Х. и нашли поддельные пять тысяч. 

Экспертиза показала, что банкноты были изготовлены с помощью компьютера и цветного принтера.

Возбуждено дело по части 1 статьи 176 Уголовного кодекса Узбекистана ("Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг"). Идет следствие.

Теги:
фальшивые деньги, деньги, Узбекистан, подделка, доллары, Генпрокуратура Узбекистана



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