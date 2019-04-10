Экономили на газе: как воздушные шары в Узбекистане стали опасными

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Сотрудники УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента провели проверку по факту взорвавшегося во время празднования дня рождения воздушного шара с метаном.
В результате инцидента ожоги получила 16-летняя девушка.
Как выяснили оперативники, шарики подростки заказали через одну из групп в Telegram.
"Заказ был принят 21-летним А. А., а наполняла шарики метаном из газового баллона мать парня, поскольку сам он в это время находился не дома. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - пояснили в пресс-службе ГУВД Ташкента.
Поэтому в ГУВД Ташкента призывают относиться к выбору праздничных украшений внимательнее. Безопаснее всего шары, наполненные гелием или гелиево-воздушной смесью. Однако злоупотреблять этим газом в попытках изменить голос не стоит, напоминают правоохранители.