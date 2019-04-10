16:14 10 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск

Экономили на газе: как воздушные шары в Узбекистане стали опасными

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
Получить короткую ссылку
73 0 0

От взрыва воздушного шара на праздновании дня рождения в Ташкенте пострадала 16-летняя девушка.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Сотрудники УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района Ташкента провели проверку по факту взорвавшегося во время празднования дня рождения воздушного шара с метаном.

В результате инцидента ожоги получила 16-летняя девушка.

Как выяснили оперативники, шарики подростки заказали через одну из групп в Telegram. 

"Заказ был принят 21-летним А. А., а наполняла шарики метаном из газового баллона мать парня, поскольку сам он в это время находился не дома. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - пояснили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Воздушные шары
CC0 / Pixabay
Взорвавшийся в Ташкенте воздушный шар серьезно испортил праздник
Правоохранители предупреждают: недобросовестные продавцы часто заполняют шарики не положенным по стандартам безопасности гелием, а более дешевым взрывоопасным горючим газом. Покупателям обычно не приходит в голову спросить, что внутри шара, не говоря уже о лицензии на торговлю и сертификате качества. 

Поэтому в ГУВД Ташкента призывают относиться к выбору праздничных украшений внимательнее. Безопаснее всего шары, наполненные гелием или гелиево-воздушной смесью. Однако злоупотреблять этим газом в попытках изменить голос не стоит, напоминают правоохранители.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Производство Риштанской керамики
Из печи появляется лазурь: что происходит в мастерской керамиста в Риштане
Поймал белочку: забавный пес охотится на телевизор
Поймал белочку: пес охотится на телевизор – забавное видео
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054