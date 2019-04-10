00:28 11 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.37
  • EUR9477.37
  • USD8451.37
Поиск
На границе Узбекистана пресечен незаконный вывоз иностранной валюты

Сотрудники СГБ Узбекистана нашли в Nexia целый клад — водитель раскаялся

© Таможенный комитет Узбекистана
Происшествия
Получить короткую ссылку
249 0 0

Гражданин Узбекистана пытался на легковом автомобиле вывезти в соседний Кыргызстан более двух миллионов долларов, спрятав валюту в пластиковую емкость.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане пресечена контрабанда иностранной валюты в особо крупном размере. В легковом автомобили Nexia-3, следовавшем по трассе Андижан - Карасу, при досмотре была обнаружена партия наличной валюты на общую сумму свыше 2,1 миллиона долларов, сообщает телеканал "Узбекистан-24".

Задержанным оказался Рахматулла Ахмедов, намеревавшийся провезти крупную партию валюты в Кыргызстан в объезд таможенных постов. Пачки с долларами он спрятал в пластмассовой емкости объемом тридцать литров, которую и обнаружили оперативники при досмотре.

 "Я получил эти деньги в Шахрихане у водителя автомобиля марки "Кобльт" и должен был их привезти в город Карсу, чтобы передать их там гражданину Кыргызстана по имени Баходыр. Был задержан сотрудниками службы государственной безопасности Узбекистана. О содеянном сожалею и прошу простить меня", — заявил на камеру горе-контрабандист.

Впрочем, раскаянием он явно не отделается - по данному фату возбуждено уголовное дело, в настоящий момент выясняются все обстоятельства совершения этого правонарушения и причастные к незаконному сбыту валюты лица.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Производство Риштанской керамики
Из печи появляется лазурь: что происходит в мастерской керамиста в Риштане
Дружба мальчика с особенностями развития и мусорщика - трогательное видео
Дружба мальчика с особенностями развития и мусорщика - трогательное видео
Личная жизнь Тамерлана
Женщины великого Тамерлана: кто был в гареме правителя

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054