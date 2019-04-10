Сотрудники СГБ Узбекистана нашли в Nexia целый клад — водитель раскаялся

Гражданин Узбекистана пытался на легковом автомобиле вывезти в соседний Кыргызстан более двух миллионов долларов, спрятав валюту в пластиковую емкость.

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Узбекистане пресечена контрабанда иностранной валюты в особо крупном размере. В легковом автомобили Nexia-3, следовавшем по трассе Андижан - Карасу, при досмотре была обнаружена партия наличной валюты на общую сумму свыше 2,1 миллиона долларов, сообщает телеканал "Узбекистан-24".

Задержанным оказался Рахматулла Ахмедов, намеревавшийся провезти крупную партию валюты в Кыргызстан в объезд таможенных постов. Пачки с долларами он спрятал в пластмассовой емкости объемом тридцать литров, которую и обнаружили оперативники при досмотре.

"Я получил эти деньги в Шахрихане у водителя автомобиля марки "Кобльт" и должен был их привезти в город Карсу, чтобы передать их там гражданину Кыргызстана по имени Баходыр. Был задержан сотрудниками службы государственной безопасности Узбекистана. О содеянном сожалею и прошу простить меня", — заявил на камеру горе-контрабандист.

Впрочем, раскаянием он явно не отделается - по данному фату возбуждено уголовное дело, в настоящий момент выясняются все обстоятельства совершения этого правонарушения и причастные к незаконному сбыту валюты лица.