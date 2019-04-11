"Черные лесорубы" промышляют даже на кладбищах в Ташкенте

По данным инспекторов Госкомэкологии, ущерб составил более 941,3 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. "Черные лесорубы" начали вырубать деревья на кладбищах в Узбекистане.

Факты незаконной вырубки деревьев выявили инспекторы Госкомэкологии в ходе рейдов на территории кладбища в Янгиюльском районе Ташкентской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о кладбище "Момокиз", расположенном в махалле "Шуралисой", а также о прилегающем к кладбищу "Мулла Халилбобо" участке, расположенном в махалле "Миришкор".

Всего на территории кладбища срубили 15 деревьев - две чинары и 13 орешин, 16 деревьев срубили на прилегающем к кладбищу участке - девять чинар и семь ясеней.

Предварительный размер ущерба, причиненного окружающей среде, составил более 941,3 миллиона сумов.

В настоящее время материалы по данному правонарушению преданы в правоохранительные органы для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством.