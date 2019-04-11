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Силуэт человека с ножом в руке

В Москве мигранты поймали маньяка, который убивал приезжих

CC0 / pixabay
Происшествия
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Выходцы из Средней Азии задержали убийцу сразу после того, как он напал на кыргызстанца.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Москве выходцы из ЦА поймали и сдали правоохранителям убийцу, который с ножом набрасывался на уроженцев Средней Азии и других граждан, сообщает Sputnik Таджикистан.

Сначала 55-летний Александр Голованов убил чиновницу Карину Вартанову, а через несколько дней пытался зарезать мигранта из Кыргызстана. Убийца несколько раз ударил его ножом, в том числе в область сердца.

Московский городской суд
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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К счастью, пострадавшему удалось выжить, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Стоит отметить, что мигранты задержали преступника сразу после того, как он напал на уроженца Кыргызстана.

Знал ли Голованов своих жертв и выбирал ли их специально, пока неизвестно.

При этом удалось установить, что злоумышленник состоял в движении скинхедов и целенаправленно охотился на лиц неславянской внешности. По предварительной информации, мужчина может страдать психическим расстройством.

Сейчас полиция ищет других возможных жертв маньяка. На допросе Голованов сознался в совершенных злодеяниях и в свое оправдание заявил, что таким образом "хотел очистить город".

Теги:
Центральная Азия, Убийство, Мигранты, Москва, Россия



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