Игрок ФК "Спартак" сломал нос американцу

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев стал участником дорожного инцидента, несмотря на это, он продолжает подготовку к матчу 23-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в четверг в социальных сетях появилась информация, что Гулиев в ходе дорожного конфликта сломал нос пешеходу, оказавшемуся гражданином США.

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"Инцидент с участием Гулиева произошел в среду утром. Несмотря на это, футболист принимал участие в тренировках "Спартака" в среду и четверг", - сказал собеседник агентства.

Матч 23-го тура пройдет в Ростове-на-Дону в воскресенье.

Воспитанник "Спартака" Гулиев в январе 2018 года перешел в "Ростов" на правах аренды, а в июне подписал с ростовчанами контракт на четыре года. В январе текущего года полузащитник вернулся в родной клуб, подписав долгосрочный контракт. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил один гол.