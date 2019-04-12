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Ароматный конфискат: что узбекские таможенники обнаружили среди мешков

© Фото: пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
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Парфюмерные товары на 19 миллионов сумов были спрятаны среди мешков.

ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. Сотрудники таможенного управления по Сурхандарьинской области пресекли очередное правонарушение, связанное с незаконным ввозом товаров.

Как сообщает пресс-служба ГТК РУ, в ходе проведения таможенного досмотра вагонов поезда, прибывшего на территорию таможенного ВЭД поста "Термез", кроме заявленных в товаросопроводительных документах 977 мешков такого товара, как "пакет пластмас.", была обнаружена 541 единица парфюмерных товаров.

Стоимость незадекларированного товара составила 19 миллионов сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
товар, таможенники, Узбекистан



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