Не раздумывая прыгнул в воду: в Ташкенте пенсионер МВД спас трех тонувших

Мужчина вытащил из воды женщину и ее дочерей, а когда все оказались в безопасности, вызвал скорую помощь.

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В столице бывший сотрудник ГУВД, майор Хусанбай Мансуров спас трех тонувших — женщину и ее дочерей.

Как рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента, утром 10 апреля 36-летняя Дилобар А. прогуливалась с детьми вдоль канала Кечкирик в Алмазорском районе. Самая младшая ее дочь, семилетняя Шахлиё захотела сорвать с дерева зеленый урюк, но не удержалась и упала в воду. Увидев это, Дилобар бросилась спасать девочку.

"На помощь также кинулись 14-летняя Диёра и девятилетняя Дилшода. Диёре удалось спасти сестренку, но выбраться самостоятельно у нее никак не получалось. Женщина и две ее дочери стали тонуть и звать на помощь", — говорится в публикации.

Крики услышал проходивший мимо мужчина.

"Увидев на берегу плачущую малышку, а в воде — еще двух девочек и женщину, он не раздумывая прыгнул в воду и спас тонувших. Когда все оказались в безопасности, мужчина вызвал скорую помощь", — рассказали в ГУВД.

Врачи осмотрели Дилобар, ее дочерей и определили их состояние как удовлетворительное.

И сама женщина, и все очевидцы произошедшего выразили благодарность Хусанбаю Мансурову и восхищение его смелым поступком, отметили в ГУВД.