В Ташкенте автомобиль насмерть сбил 5-летнего малыша – подробности трагедии

Машина настигла ребенка в момент, когда он находился на проезжей части. Водитель скрылся с места происшествия, однако по горячим следам был задержан.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Пятилетнего ребенка насмерть сбил автомобиль Daewoo Matiz в Шайхантахурском районе столицы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Сотрудник ГУВД насмерть сбил женщину в Ташкенте

Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, трагедия произошла накануне вечером около 21:00 часа на улице Беруни напротив авиакассы.

Водитель, совершивший роковой наезд, скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, ребенок без разрешения вышел из дома и, оставшись без присмотра, перебегал через оживленную трассу. В результате аварии малыш получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в больнице.

По горячим следам водителя удалось задержать. Им оказался 27-летний Илёс И. После совершенного ДТП он оставил автомобиль в махалле неподалеку от мечети Кукча и попытался скрыться, но был задержан.

Ведется доследственная проверка.