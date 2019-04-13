В Ташкенте автомобиль насмерть сбил 5-летнего малыша – подробности трагедии

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Пятилетнего ребенка насмерть сбил автомобиль Daewoo Matiz в Шайхантахурском районе столицы.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента, трагедия произошла накануне вечером около 21:00 часа на улице Беруни напротив авиакассы.
Водитель, совершивший роковой наезд, скрылся с места ДТП.
По предварительным данным, ребенок без разрешения вышел из дома и, оставшись без присмотра, перебегал через оживленную трассу. В результате аварии малыш получил травмы несовместимые с жизнью и скончался в больнице.
По горячим следам водителя удалось задержать. Им оказался 27-летний Илёс И. После совершенного ДТП он оставил автомобиль в махалле неподалеку от мечети Кукча и попытался скрыться, но был задержан.
Ведется доследственная проверка.