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Руки в наручниках

Разбойное нападение на частный дом совершено в Ташкентской области

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Злоумышленники так запугали потерпевших, что те обратились в ОВД только спустя месяц.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые в середине марта совершили разбойное нападение на частный дом в Пскентском районе Ташкентской области.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, инцидент произошел в ночь на 14 марта. Один из потерпевших — хозяин дома — рассказал, что трое неизвестных перелезли через стену, пробрались в дом и, угрожая Х.Н. и его жене Ю.Н. убийством, забрали ювелирное украшение и пульт от автомобиля. Прежде чем скрыться, злоумышленники пригрозили хозяевам дома — если те обратятся к сотрудникам правоохранительных органов, их убьют.

Х.Н. и Ю.Н. все-таки сообщили о произошедшем сотрудникам ОВД, правда, спустя почти месяц. Было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого задержали троих мужчин, двое из которых уголовники. Идет следствие.

Теги:
Ташкентская область, преступление, МВД Узбекистана, уголовное дело



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