"Мертвые души" в колледже Термеза: раскрыта схема растраты бюджетных денег

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов подозревают главного бухгалтера Термезского архитектурно-строительного профессионального колледжа в растрате бюджетных средств.данным Генпрокуратуры республики, в течение 2017-2018 годов и двух месяцев 2019 года Ш.Х. "платил" зарплату пятерым бывшим работникам. Злоумышленник переводил средства на оформленные на их имя банковские карты, а потом тратил их на свои нужды. Всего он таким образом присвоил 221,8 миллиона сумов.
"В ходе проверки из нанесеннего бюджету ущерба обеспечено взыскание 100,3 миллиона сумов", — сообщили в Генпрокуратуре.
В отношении Ш.Х. возбуждено уголовное дело, идет следствие.