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Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум

"Мертвые души" в колледже Термеза: раскрыта схема растраты бюджетных денег

Sputnik
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Злоумышленник больше двух лет "платил" зарплату бывшим работникам колледжа.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов подозревают главного бухгалтера Термезского архитектурно-строительного профессионального колледжа в растрате бюджетных средств. 

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По данным Генпрокуратуры республики, в течение 2017-2018 годов и двух месяцев 2019 года Ш.Х. "платил" зарплату пятерым бывшим работникам. Злоумышленник переводил средства на оформленные на их имя банковские карты, а потом тратил их на свои нужды. Всего он таким образом присвоил 221,8 миллиона сумов. 

"В ходе проверки из нанесеннего бюджету ущерба обеспечено взыскание 100,3 миллиона сумов", — сообщили в Генпрокуратуре.

В отношении Ш.Х. возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Теги:
Генпрокуратура России, уголовное дело, растрата



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