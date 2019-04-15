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Колючая проволока

В Воронеже банду узбекистанцев отправили в тюрьму за изнасилование девушек

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Мигранты изнасиловали четырех молодых жительниц Воронежа.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Воронеже троих узбекистанцев осудили за изнасилование местных жительниц, сообщает пресс-служба Центрального районного суда города.

Как сообщает пресс-служба суда, выходцы из ЦА в сентябре 2017 года на территории Воронежа, распределив между собой преступные роли, совершали разбойные нападения и насильственные преступления в отношении девушек.

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По информации местных СМИ, жертвами иностранцев стали четыре девушки в возрасте от 18 до 25 лет.

Суд признал мигрантов виновными в совершении преступлений. Один из них проведет десять лет в исправительной колонии общего режима, второй - девять, третьему насильнику суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, преступники выплатят в пользу потерпевших компенсацию морального вреда в размере более двух миллионов рублей, а также материальный ущерб в 22 тысячи рублей.

Теги:
Изнасилование, Насилие, Тюрьма, Воронеж, Россия



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