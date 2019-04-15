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Денежные купюры: доллары США. Архивное фото

Узбекские таможенники нашли в машине пачки долларов – у водителя сдали нервы

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
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Сотрудники таможенного Управления по Ташкентской области помешали мужчине вывезти из страны несколько тысяч долларов. Идет проверка.

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Узбекистане пресечена контрабанда иностранной валюты, деньги были обнаружены в автомобиле, следовавшем через приграничный пост "Гишткуприк".

Как сообщили в пресс-службе ГТК, таможенников привлекло странное поведение гражданина П.А. — он заметно нервничал.

"При проведении с участием понятых личного досмотра при нем были обнаружены незадекларированные и не заявленные при устном опросе 8,55 тысячи долларов США, которые гражданин пытался тайно вывезти из нашей республики", — говорится в публикации.

По факту правонарушения идут таможенные проверки.

В комитете напомнили, что граждане имеют право без каких-либо специальных разрешений вывозить из страны суммы, не превышающие в эквиваленте пять тысяч долларов США.

Перевозить больше могут резиденты — на основании разрешения Центробанка РУ, а также нерезиденты — на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в республику, причем указанная в ней сумма наличной иностранной валюты не должна быть меньше суммы вывозимой.

Теги:
доллары, Государственный таможенный комитет, контрабанда, валюта



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