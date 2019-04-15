В Париже объят пламенем собор Нотр-Дам де Пари — святыню уже не спасти

Пожар в главном католическом соборе Франции вспыхнул в понедельник вечером. По данным местных СМИ, несущие конструкции собора Парижской Богоматери охвачены пламенем.

ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. В столице франции сгорела главная католическая святыня и один из символов Старого Света - собор Парижской Богоматери. По данным спасателей, спасти здание уже не удастся.

Президент Франции Эммануэл Макрон направился к месту трагедии, отложив свое телевизионное обращение по итогам национальных дебатов.

Сильный пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул в понедельник вечером. Корреспондент РИА Новости сообщает, что шпиль Собора Парижской богоматери уже обрушился. Также появились сообщения о том, что рухнули крыш храма и знаменитые часы.

В целях безопасности, полиция ограничила доступ людей в близлежащие к собору районы. На борьбу с огнем брошена самая передовая пожарная техника и свыше 400 человек.

Прокуратура Парижа возбудила уголовное дело по факту произошедшего. По одной из версий, причиной трагедии могли стать реставрационные работы.

Всемирно известный собор Нотр-Дам де Пари был основан в XII веке, а пристраивался вплоть до XIV столетия. Готический храм - одна из главных католических святынь наравне с римскими соборами. Комплекс давно требовал реставрации, в связи с чем были начаты работы по повторной консервации памятника.